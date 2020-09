Senza banchi e distanze di sicurezza, gli studenti del Manzoni annunciano lo sciopero

Non ci sono banchi e, dove ci sono, le distanze sono troppo ridotte. Il tema della sicurezza è al centro delle proteste degli studenti del liceo Manzoni di via Morselli a Varese che hanno intenzione di rifiutarsi di entrare a scuola e fare sciopero : « Alcune classi non hanno i banchi e i ragazzi sono costretti a sedersi per terra per poter scrivere – spiega una studentessa del quarto anno – anche dove i banchi ci sono, però, il metro di distanziamento è davvero risicato e non ci sono spazi sufficienti a muoversi».

Il preside Giovanni Ballarini aveva già spiegato di attendere ancora dal Ministero le dotazioni richieste ( circa 200 banchi) e di essersi anche mosso in autonomia per cercare altrove il materiale necessario a fare lezione, assicurando comunque le distanze richieste. I ragazzi chiedono, allora, di poter riattivare la DAD, la didattica a distanza, avviata nella primavera scorsa con buoni risultati: « Sappiamo che è in programma un consiglio di istituto sul tema e auspichiamo che si capiscano le nostre richieste. Andare a scuola in questo modo, affrontando spesso il viaggio su pullman che ci vedono ammassati non ci fa stare tranquilli. Meglio aspettare che i problemi siano superati prima di tornare a scuola».

I ragazzi minacciano di fermarsi e rimanere nel piazzale antistante il liceo: « Ben distanziati e rispettosi delle normative, faremo sentire la nostra voce. Sappiamo che il dirigente non è colpevole: i gravi ritardi del Ministero ci hanno messo in una condizione difficile. Prima di riaprire in presenza era meglio che le condizioni fossero davvero sicure».