Una serata all’insegna della musica e della sostenibilità

In attesa del suo decimo compleanno che si terrà a maggio 2021 e dopo il grande successo di #pianomipreludio, Piano City Milano vi invita, venerdì 25 settembre, a una speciale serata all’insegna della musica e della sostenibilità in collaborazione con “Il Verde e il Blu Festival, Buone idee per il futuro del pianeta”, una tre giorni di eventi (dal 25 al 27 settembre) per raccontare le migliori idee per il futuro del nostro pianeta, un futuro green, sostenibile e digitale.

In qualità di content partner, Piano City Milano porterà alla Biblioteca degli Alberi, in occasione del grand opening dell’edizione 2020 de “Il Verde e il Blu Festival”, tre speciali concerti di pianoforte, con protagonisti della serata Roberta Di Mario, Francesco Grillo e Davide Boosta Dileo.

Il concerto sarà preceduto da un incontro sui temi dell’ambiente, della cultura, dell’economia e dell’innovazione con ospiti Marco Bentivogli, Don Virginio Colmegna, Luciano Floridi, Giovanna Melandri, Sarah Varetto e la vicesindaca del Comune di Milano Anna Scavuzzo. A condurre l’incontro Alessandro Beulcke che guida l’agenzia creativa Beulcke+Partners organizzatrice del Festival in partnership con BAM Biblioteca degli Alberi Milano, rappresentata dal Direttore generale culturale Francesca Colombo.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 21 settembre alle ore 10.00:

https://www.verdeblufestival.it/eventi/il-verde-e-il-blu-festival/. Ingresso unico venerdì 25 settembre alle ore 20.15 presso la BAM – Biblioteca degli Alberi di Milano, Piazza Gae Aulenti.

Vi chiediamo di presentarvi all’ingresso 15 minuti prima dell’inizio dell’evento. Tutti gli eventi de “Il Verde e Blu Festival” sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Sarà comunque possibile seguire tutti gli appuntamenti in streaming sul sito del festival.

Per maggiori informazioni su “Il Verde e il Blu Festival”: https://www.verdeblufestival.it/