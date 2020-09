Sfiducia al Presidente Fontana: la mozione in apertura del Consiglio regionale

La discussione sulla mozione di sfiducia al Presidente di Regione Lombardia (ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto e dell’articolo 126 del Regolamento) aprirà i lavori del Consiglio regionale, convocato dal Presidente per martedì 8 settembre dalle 10 alle 19.



L’ordine del giorno prosegue con la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze. A seguire le mozioni su vigilanza sanitaria negli istituti scolastici della Lombardia (di iniziativa PD); sulla prevenzione per l’emergenza Covid 19 in previsione della riapertura in sicurezza delle scuole (Lombardi Civici Europeisti); sulla richiesta di intervento da parte del Presidente della Repubblica in relazione all’emergenza sanitaria ed economica da Covid 19 (Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia- Lombardia Ideale-Misto- Noi con l’Italia-Energie per l’Italia); sul sostegno ai medici provvisori di medicina generale (M5S); sulla revisione del Registro regionale delle strutture accreditate per il rilascio dei certificati di medicina sportiva agonistica (Lega); sulle iniziative di Regione Lombardia contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere (M5S).

I lavori consiliari saranno preceduti dalla commemorazione di Claudio Bonfanti, Presidente del Consiglio regionale nel 1992, scomparso nello scorso mese di agosto.