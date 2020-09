Ha sfilato tra i laghi e le colline del Varesotto la Rievocazione della Sei Giorni Motostoriche di Varese, una carovana di 75 moto dìepoca – costruite tra il 1927 e il 1999 – partita dal Corso Matteotti per un giro di 120 chilometri.

Tante e bellissime le eccellenze che hanno partecipato: 20 le Vespa prodotte tra il 1951 e il 1980 tra cui la V30T del ’53 protagonista del film “Vacanze Romane” e una Vespa sidecar. Gioielli da collezione sono la Bohmerland 600 in uso per anni all’esercito russo e cecoslovacco; e ancora ci saranno Sertum 500 MCM, Sunbeam 350, Ariel Red Hunters, Guzzi GT16 E SPORT 500 , Benelli GT GSE e Gilera Saturno e 175 Rossa Extra, MV Agusta 175, Motom Delfino 160, Parilla Slughi, BSA Rocket 3 750, due maxi enduro anni 80/90 in lizza, Bmw R800 GS e Hoda Africa Twin RD07 750.

La manifestazione è resa possibile grazie alla VAMS – il Club Club Auto Moto Storiche di Varese – e alla sua collaborazione con la Camera di Commercio e i comuni di Varese.