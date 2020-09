Si lavora nel weekend per nominare quasi mille docenti di sostegno

Tra scuole dell’infanzia primarie e secondarie, sono circa 2000 gli insegnanti di sostegno di cui hanno bisogno le scuole pubbliche di Varese e provincia. Di questi solo poco più della metà sono docenti di ruolo, alcuni dei quali assunti a tempo indeterminato poche settimane fa. Il resto delle cattedre risulta, ad oggi, vacante.

Così in questo fine settimana che precede la tanto attesa riapertura delle scuole “l’Ufficio scolastico provinciale sarà al lavoro, anche sabato e domenica, per procedere con le nomine dei docenti di sostegno mancanti, attingendo alle nuove graduatorie provinciali messe a punto al primo di settembre”, spiega Luigi Macchi, responsabile provinciale per il sostegno.

Una corsa contro il tempo, anche perché non è detto che tutti gli insegnanti contattati nel weekend saranno effettivamente pronti a prendere servizio lunedì 14 settembre, a meno di 48 ore dalla nomina.

La situazione di incertezza è tale da creare scompiglio nelle scuole e di conseguenza nelle famiglie di bambini fragili, alcune delle quali sono state avvisate della mancanza del docente di sostegno e temono una non adeguata capacità di accoglienza dei figli.

Questo il contesto in cui le associazioni invitano da un lato le scuole a garantire comunque un’adeguata accoglienza a tutti gli studenti e dall’altro chiedono alle famiglie a pretendere inclusione e a segnalare eventuali casi di pressioni a non mandare i figli a scuola.