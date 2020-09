Silvano Colombo dona al museo Bodini di Gemonio alcune opere del grande artista

Quella di sabato 3 ottobre sarà una giornata speciale per il Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio. L’elegante spazio di via Marsala ospiterà infatti la presentazione al pubblico di una serie di opere dello stesso Bodini donate alla collezione museale dal professor Silvano Colombo, storico e critico d’arte che in passato ha ricoperto anche l’incarico di direttore dei Musei Civici di Varese.

Colombo è sempre stato vicino alla carriera di Bodini (che è scomparso nel 2005, all’età di 72 anni); nel 1987, in particolare, fu lui a curare la mostra che segnò il ritorno a casa – a Gemonio – dello scultore, una rassegna che fu un’occasione di confronto e che aprì la strada verso la successiva nascita del museo stesso. Il professore curò anche l’intervento critico al monumento a Paolo VI realizzato da Bodini e posizionato al Sacro Monte di Varese.

La conferenza prenderà il via alle 16,30 all’interno del museo e sarà introdotta da Costante Portatadino, ex parlamentare varesino e presidente della Associazione Amici del Museo Civico F. Bodini. Al termine dell’incontro, intitolato appunto “Professor Silvano Colombo. Incontro con Floriano Bodini”, sarà seguito dal concerto inserito nella rassegna “Interpretando suoni e luoghi”; protagoniste saranno le chitarre del Duo Atzori-Brunini che eseguiranno musiche di Albeniz e Granados. Al museo è in corso anche la mostra “I Realisti Esistenziali nella collezione grafica del Museo Bodini” che sarà visitabile a partire dalle ore 15.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid: è dunque necessario prenotarsi scrivendo una e-mail all’indirizzo suonieluoghi@gmail.com, i posti disponibili sono 40 e tutti gli intervenuti dovranno indossare la mascherina.