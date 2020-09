Il sindaco Magni ricorda Enea Buzzi: “Ha fatto conoscere Brebbia in Italia e nel Mondo”

«Un uomo lungimirante che ha fatto sì che Brebbia con le sue pipe fosse conosciuta in Italia e nel mondo» Anche il sindaco Alessandro Magni si stringe nel cordoglio per la scomparsa di Enea Buzzi, il padre dello storico marchio”Pipe Brebbia” scomparso all’età di 96 nella notte tra il 10 e l’11 settembre.

«Certo di esprimere a nome di tutto il Paese la partecipazione con sentimenti di profonda commozione al dolore per la scomparsa di Enea Buzzi – commenta il primo cittadino -, porgo alla famiglia le più sentite condoglianze. Di lui si ricorda l’indomita passione per le sue creazioni, la sua attività e per tutto il suo lavoro. Un imprenditore di valore e talento».

«Scompare uno dei rappresentanti del mondo artigianale con la sua continua ricerca dell’eccellenza, creatività, determinazione e competenza, anche nei momenti più difficili, che hanno permesso l’affermarsi del suo marchio fino a renderlo un simbolo. Insignito nel 1992 con il premio “Fagiolino d’oro” proprio per aver con la propria opera e la propria attività reso illustre il nome di Brebbia, lo ricordiamo con affetto e gratitudine. Un ultimo saluto da tutti noi».