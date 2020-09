Il sindaco di Sumirago in isolamento fiduciario: “Un tampone positivo tra i miei famigliari”

Anche il sindaco di Sumirago Mauro Croci si trova in isolamento domiciliare precauzionale dopo un tampone dal quale è emersa la positività al virus SarsCov2 di un suo parente.

«Al rientro dalle vacanze abbiamo effettuato un tampone di controllo e, mentre io ed un altro familiare siamo risultati negativi, il terzo è risultato positivo – ha spiegato il sindaco -. Abbiamo già attivato tutti i protocolli con ATS e ci siamo messi in isolamento fiduciario. Siamo tutti in buone condizioni ed asintomatici e quindi voglio rassicurare tutti sullo stato di salute mio e della mia famiglia. Continuerò ad operare da casa per non far mancare il mio supporto all’attività comunale».

Negli scorsi giorni a Sumirago erano emersi altri quattro di positività al virus legati in particolare ad un nucleo familiare per il quale era stata attivata la procedura di tracciamento dei contatti. Tutti risultano essere in buone condizioni fisiche e asintomatici.