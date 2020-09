Sosta a Varese: continuano i vantaggi del lockdown ma si chiude l’area dietro il teatro

Sosta serale gratuita che resta anticipata dalle 20 alle 19 in tutta la città e cinque “Aree Verdi” che proseguono a tariffa forfettaria di 2 euro al giorno: i due provvedimenti, adottati lo scorso maggio dopo la fine del lockdown, sono stati prorogati fino al prossimo 15 ottobre.

CONTINUA LA SOSTA GRATUITA SERALE DALLE 19

La fine anticipata, nei giorni feriali, della sosta a pagamento sul tutto il territorio varesino era già stata introdotta tra il 18 maggio e il 30 agosto; a inizio settimana, poi, la decisione della Giunta sulla proroga per un altro mese e mezzo.

CINQUE “AREE VERDI” TRASFORMATE IN PARCHEGGI A DUE EURO AL GIORNO CONTINUANO LA TARIFFA FORFETTARIA

Stessi termini di proroga per le cinque zone di sosta originariamente comprese nelle “Aree Verdi”: via Bertolone per tutta la sua lunghezza; via Maspero, nel tratto compreso tra via Bligny e l’ingresso del cimitero; il parcheggio di viale Sant’Antonio all’altezza del civico 27; il piazzale di via Tonale compreso tra le vie Vicenza e Premuda; piazzale Kennedy in tutta la sua estensione, nelle giornate in cui non è presente il mercato.

CHIUDE L’AREA DEL TEATRO DI VARESE PER I LAVORI DEL MERCATO: LE ALTERNATIVE PER GLI UTENTI FREQUENTI

Proprio per consentire i lavori di trasferimento di quest’ultimo in piazza Repubblica, poi, da oggi e fino al 16 novembre sarà chiuso il transito veicolare e pedonale dell’area di cantiere attorno al Teatro di Varese. Tempo per cui, nella stessa zona, è stato introdotto anche il divieto di sosta ventiquattr’ore su ventiquattro.

I titolari di abbonamenti “Utente frequente” che utilizzavano il parcheggio del Teatro possono lasciare le proprie automobili nelle altre aree di sosta per abbonati; un elenco che comprende il parcheggio di via Sant’Antonio all’altezza del civico 27, le vie Bertolone, Carcano, Dante, Tazzoli, Turati, Misurina, Salvore, Cadore, Maspero e piazzale Kennedy.