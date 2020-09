Come sostenere un’idea: due giorni per imparare a coinvolgere i filantropi svizzeri

“Come sostenere un’idea” è il titolo di un corso destinato agli enti non profit che cercano benefattori. In particolare gli incontri faranno luce su come “finanziare con successo un progetto e collaborare con le fondazioni erogatrici svizzere”.

Si svolgerà i prossimi 1 e 2 ottobre attraverso un webinair condotto dalla dottoressa Elisa Bortoluzzi Dubach, una delle maggiori esperte di filantropia della Confederazione Elvetica.

L’approfondimento è organizzato dall’Università dell’Insubria, nel corso di Laurea in Educazione professionale, e si rivolge alle oltre 300 istituzioni non profit di Varese.



Le lezioni intendono favorire la conoscenza dei metodi e degli strumenti necessari al miglioramento delle competenze di management filantropico nell’ambito del sociale e della cultura, anche con uno sguardo ai nuovi mercati del fundraising.

In tal senso il seminario offre una visione ricca e aggiornata sull’attività delle fondazioni erogative svizzere che finanziano progetti anche sul territorio italiano. I partecipanti apprenderanno passo dopo passo chi sono le fondazioni erogative, come lavorano, l’importanza di costruire una relazione con questi soggetti e l’arte di scrivere richieste di contributo in grado di ottenere una risposta favorevole.

Obiettivi : acquisire conoscenze pratiche e teoriche relative ai temi delle fondazioni erogative svizzere; apprendere e applicare i principali strumenti per elaborare richieste di finanziamento efficaci orientate alle reali esigenze dell’interlocutore; gestire ogni fase dell’acquisizione di risorse finanziarie, dalla stesura della proposta di collaborazione alle trattative successive; acquisire la capacità di implementare principi, tecniche e strategie apprese a lezione nella prassi dell’operatività della propria organizzazione.

Destinatari: Responsabili e coordinatori di servizi, associazioni e progetti non profit, animatori, educatori, consulenti sociali e culturali, operatori sociali e culturali, formatori

L’accesso al corso è gratuito.

Gli operatori esterni dovranno effettuare l’iscrizione on-line accedendo al sito: www.atsinsubria – servizi – formazione – accedi al portale corsi di ATS Insubria; in caso di primo accesso è necessario registrarsi.

Per informazioni: 0332/277710

Collegamento Webinar su piattaforma Teams link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njk1ZTExZWQtZjE0OC00ZmNjLWJkYzItNzQxZjQ4ZmUzOTk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229252ed8b-dffc401c-86ca-6237da9991fa%22%2c%22Oid%22%3a%222ceba997-147f-40df-8bc4-3c8132f94aab%22%7d