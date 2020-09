Spaghettipolitics ritorna su Instagram dopo l’hackeraggio

Ieri sera, lunedì 14 settembre, dopo due giorni di hackeraggio Michela Grasso, di Gallarate, ha ottenuto indietro il suo account Instagram, Spaghettipolitics.

L’account di divulgazione politica gestito dalla studentessa ventunenne qualche giorno fa, grazie a un repost da parte di Chiara Ferragni di un commento sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte, aveva fatto il giro del web e la pagina aveva ricevuto un incremento di seguaci (da 20mila a 70mila in un giorno).

Purtroppo nel giro di pochi giorni l’account è stato hackerato: sono state settantadue ore difficili per Michela Grasso, che si è vista sfumare davanti agli occhi il lavoro, la ricerca e l’impegno profusi nei suoi post per due anni. Grasso sospettava che Spaghettipolitics fosse finito nelle mani degli hacker turchi e che lo usassero per fare propaganda pro-Erdogan.

Sabato un suo amico ha scritto addirittura alla Ferragni per comunicarle quanto accaduto, su Twitter. Pronta la risposta dell’imprenditrice digitale: «Lasciami la sua mail che scrivo io a Instagram per farglielo ridare».

Da ieri sera Spaghettipolitics è di nuovo online: ci sono tutti i post e sembra che l’incubo dell’hackeraggio sia stato solo un sogno. Michela Grasso è già tornata attiva con post e storie su politica – nazionale e non – e attualità; continuerà a raccontare il mondo, di nuovo libera di esprimersi.