Spettacoli urbani e di natura per l’ultimo weekend estivo in famiglia

Quest’ultimo weekend estivo dal 18 al 20 settembre, pare davvero destinato a chiudere la bella stagione 2020 e inaugurare l’autunno, con qualche rovescio previsto nel tardo pomeriggio di domenica a chiudere un weekend comunque ricco di iniziative rivolte ai bambini e alle loro famiglie, con tanti spettacoli da godere all’aria aperta per lasciarsi stupire, tra scienza e fantasia.

Gli eventi in presenza, anche se gratuiti, sono su prenotazione: contattare gli organizzatori come indicato negli articoli per comunicare la propria adesione.

STORIE E SPETTACOLI

Varese: il festival Nature Urbane, alla scoperta della bellezza di parchi e giardini, propone ai bambini e alle loro famiglie la performance itinerante “Alberi maestri”, ai Giardini Estensi in sei repliche tra sabato e domenica > Leggi qui

Caronno Varesino: sabato pomeriggio il cortile della biblioteca di Caronno Varesino ospita gli attori dell’associazione Oplà che metteranno in scena per i piccoli lettori la storia animata dal titolo “Walter e la bacchetta magica” > Come partecipare

Arsago Seprio: sabato mattina la Biblioteca civica invita i #piccolilettoriforti al Centro Culturale Concordia per un appuntamento con la nuova stagione di letture ad alta voce promosse dal Sistema bibliotecario Panizzi in collaborazione con i volontari di Nati per leggere > I dettagli

Fagnano Olona: sarà inaugurata sabato 12 settembre alle ore 17 allo spazio Otium la mostra “Il favoloso Gianni“curata da 100GianniRodari con 21 pannelli di scritti originali del grande scrittore, illustrati dalla figlia, Paola Rodari > Leggi di più

Lonate Pozzolo: sabato mattino il giardino della biblioteca ospita i volontari di Nati per leggere per condividere un’avventura con tutti i #piccolilettoriforti > Come partecipare

Castiglione Olona: un pomeriggio di storie e animazioni teatrali per famiglie, a partire da quella del Mostro coraggioso, è in programma per domenica pomeriggio al Castello di Mergozzo con Arte Diem e Progetto Zattera > Leggi l’articolo

Bodio: le più belle favole classiche in parole e musica in onda il sabato e la domenica mattina su Radio Village Network per “Storie suonate”, il progetto della scrittrice Giuditta Campello e del chitarrista Claudio Cornelli > Scopri di più

ESPLORAZIONI

Tradate: Centro didattico e Osservatorio del Parco Pineta aperti nel pomeriggio di domenica 20 settembre per una molteplicità di percorsi, giochi e sentieri da scoprire nell’ultima domenica d’estate > Tutte le info

Barasso: escursione notturna al Campo dei Fiori alla scoperta dei pipistrelli. Si uscirà al tramonto lungo i sentieri del Parco Campo dei Fiori alla loro ricerca con uno strumento da vero ricercatore: il bat detector – Leggi l’articolo

Biandronno: ultime due uscite per ammirare lo spettacolo dei fiori di loto sul lago di Varese. Sabato pomeriggio e domenica mattina dal molo salpa il battello che porta i passeggeri a immergersi nella spettacolare fioritura e visitare l’Isolino Virginia (gratuito per i bambini fino a 5 anni) – Leggi l’articolo

Barasso: visite guidate alla scoperta della Grotta Remeron, 48 metri sotto terra

nei fine settimana per lo stupore di grandi e piccini > Come partecipare

FESTE DI PIAZZA

Gavirate: in festa con “Varese aiuta” al lido di Gavirate. Sabato 19 settembre l’associazione nata in pieno lockdown festeggia i primi sei mesi di attività con una cena a base di polenta, musica e dj set. E’ necessaria la prenotazione – Leggi l’articolo

Cassano Magnago: ritorna il grande Oktoberfest a Cassano Magnago. Un doppio weekend di festa bavarese a misura di famiglia e di gruppi di amici, in completa sicurezza. E in caso di pioggia ci sono 1600 mq di tensostruttura al coperto – Leggi l’articolo

FUORI PORTA

Milano: una passeggiata a Milano in compagnia della famosissima cagnolina a pallini rossi, La Pimpa, protagonista di una nuova guida turistica interattiva per bambini > Leggi l’articolo

MAMMA E PAPÀ

Azzate: nella mattinata di sabato Lo Stendipanni, il mercatino solidale delle Mamme in cerchio, allestirà un banco al Circolo Acli di via Vittorio Veneto con attrezzature, arredi giochi e indumenti per bambini di ogni età > L’iniziativa

Serate libere: cinema, teatro e tanta musica per serate da trascorre con gli amici nell’ultimo (vero) weekend di vacanza > Tutti gli eventi