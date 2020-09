Stalle e fattorie allagate dopo il nubifragio. Coldiretti Varese: “Troppi eventi estremi, occorre intervenire”

(Immagine di repertorio) – «Troppi eventi estremi, occorre intervenire affrontando il nuovo problema dei cambiamenti climatici che, come stiamo vedendo, interessano il nostro territorio con eventi disastrosi, nubifragi violenti e torrenti che si ingrossano con esiti anche drammatici, dato che si ripetono incidenti anche mortali».

A dirlo il presidente di Coldiretti Varese, Fernando Fiori, alla luce dell’ultima ondata di maltempo che ha investito il territorio prealpino: gli uffici tecnici della federazione provinciale stanno monitorando gli effetti nelle campagne e sono al lavoro per stilare la conta dei danni.

«Nelle scorse ore – precisa la Coldiretti Varese – violenti nubifragi e trombe d’aria hanno investito anche il Varesotto, con stalle e fienili allagati. La violenza del meteo è il risultato dell’enorme energia termica accumulata nell’atmosfera in un anno in cui la temperatura è stata finora di oltre un grado (+1,05 gradi) superiore alla media storica classificandosi in Italia al secondo posto tra i più bollenti dal 1800, sulla base dell’analisi Coldiretti su dati Isac Cnr relativi ai primi otto mesi dai quali si evidenzia anche la caduta di circa il 25% di pioggia in meno a livello nazionale nonostante il moltiplicarsi di nubifragi e grandinate».

«Siamo di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici – conclude Fiori – con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con grandine di maggiori dimensioni, una più elevata frequenza di eventi violenti, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con costi a livello nazionale per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti».