Strutture sportive, impianti scolastici e valichi montani sotto la lente del consiglio regionale lombardo

Oltre alla mozione della maggioranza sull’emergenza Covid-19, nella seduta odierna il Consiglio regionale lombardo ha approvato altre due mozioni e un provvedimento.

Nel primo documento, di iniziativa della Lega, si impegna la Giunta a eseguire la revisione del registro regionale delle strutture per la medicina sportiva accreditate e contrattualizzate, così da poter permettere l’ampliamento del numero delle strutture accessibili ed elevare il livello delle prestazioni tramite l’inserimento di centri meglio attrezzati.

Su questo è intervenuto il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, che ha chiesto alla Regione di «Avviare subito il monitoraggio. Perchè già nel gennaio scorso lo avevamo chiesto con un’interrogazione presentata dal consigliere Matteo Piloni, insieme allo stanziamento delle risorse necessarie a rimediare alle disparità di prezzo. A maggio l’assessore Gallera aveva assicurato che avrebbe avviato il monitoraggio ma ad oggi non è ancora stato fatto nulla. La mozione approvata oggi in aula chiede almeno la revisione del registro delle strutture: si tratta sicuramente di un primo passo e per questo abbiamo espresso il nostro voto favorevole ma non basta».

Approvata anche la mozione presentata dal M5S che invita la Giunta ad aggiornare la Commissione sui controlli degli impianti idrici degli istituti scolastici, anche alla luce del rischio di infezioni da legionella. E’ stata invece respinta la mozione, di iniziativa M5S, sul tema delle discriminazioni e delle violenze determinate dall’orientamento sessuale e l’identità di genere.

Via libera infine al provvedimento che esclude quattro valichi montani dall’attività venatoria. Con 51 voti favorevoli e 14 contrari, il Consiglio ha approvato l’atto che esclude quattro valichi montani in provincia di Brescia dalla possibilità di appostamento venatorio, poiché sono interessati alle rotte migratorie degli uccelli di passo. I valichi in cui non ci si potrà più appostare sono il Passo del Tonale, il Passo di Crocedomini, Monte della Piana e Malga Mola. Nel raggio di 1000 metri dai valichi andranno smobilitati anche gli appostamenti fissi, i cosiddetti capanni. L’Assemblea ha escluso dalla delibera i valichi di Capovalle e Sella di Mandro (oggetto di un emendamento del gruppo M5S, non approvato dall’Aula) perchè situati in zone che non rientrano nelle aree di maggior tutela previste dal Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Brescia.