Sui binari della storia in bici: una domenica sulla ferrovia di Valmorea in valle Olona

Tutti in sella sui binari della storia, alla scoperta della ferrovia di Valmorea e dell’ambiente della valle Olona: domenica 20 settembre Amici della ferrovia Valmorea, Legambiente di Nerviano e Parabiago e FIAB Canegrate propongono una mattinata in bici, da Marnate a Castiglione Olona.

“Con tutte le cautele del caso, riproponiamo l’evento che per l’occasione si inserisce nella Settimana Europea della Mobilità e possiamo celebrarla in modo adeguato anche qua in Valle Olona. Domenica 20 Settembre 2020, la vecchia stazione FNM di Marnate – Olgiate Olona vedrà animarsi nuovamente da tanti appassionati delle due ruote che avranno la possibilità di effettuare una bellissima pedalata in Valle celebrando i fasti di quello che è stata una storica linea ferroviaria transfrontaliera nel secolo scorso”, nata nel 1904, divenuta internazionale per una effimera stagione dal 1926 al 1928 e infine dismessa nel luglio del 1977.

Si pedala tra ambienti naturali, archeologia industriale e tracce – binari, stazioni, scali – della ferrovia che sembra ancora oggi non volersi arrendere allo scorrere del tempo. A Castiglione Olona il vecchio scalo merci, usato dalle industrie della zona fino agli anni Cinquanta, è divenuto un piccolo museo all’aperto, impreziosito anche dalla presenza di una carrozza ferroviaria d’anteguerra: proprio l’inaugurazione di questo nuovo “pezzo” (appena restaurato) è anche l’occasione per la pedalata di domenica.

IL PROGRAMMA

Ore 09,30 ritrovo dei partecipanti presso la vecchia stazione FNM di Marnate in via Valle, registrazione dei presenti e breve briefing

Sede: Via Diaz n° 2 – 21043 – Castiglione Olona (VA) | Sede operativa: Stazione di Valmorea – Distaccamento

presso il casello 5 località “Crotto Valle Olona”

Ore 10,30 partenza incolonnati dietro i volontari della FIAB percorrendo la pista ciclabile sino alla prima tappa presso il Casello 5 a Castiglione Olona, visita esterna del vecchio casello del 1915

Ore 11,00 proseguimento della pedalata sino al vecchio magazzino merci FNM di Castiglione Olona, meta della gita.

Causa normative Covid non ci è stato permesso l’organizzazione del previsto rinfresco, ma verranno messi a disposizione i tavoli nella verde area antistante il magazzino per poter consumare le colazioni al sacco che chi desidera potrà portare.

Ore 12,30 inaugurazione dei lavori di ripristino della storica carrozza ferroviaria B35000, conservata sul sedime dagli appassionati volontari dell’Associazione Amici della Ferrovia della Valmorea, ad opera delle abili maestranze dell’Associazione rotabili storici di Milano Smistamento.

Al termine saluti di commiato.