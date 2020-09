Sulle “Strade di Alfredo Binda” con la Funtos Bike, si recupera il 6 settembre

Proseguono dopo la pausa estiva le iniziative legate al mondo del ciclismo e alle “Strade di Alfredo Binda”, nome di un progetto che ha portato a pedalare centinaia di amatori sui percorsi della Valcuvia da quando è terminato il lockdown.

La tappa prevista per domenica 30 agosto non è stata possibile per maltempo. Il team Funtos Bike nei panni di organizzatore, ha deciso di riprovare domenica 6 settembre organizzando a Cittiglio l’evento “Alfredo Binda Day”, una manifestazione che ogni partecipante interpreterà in modo individuale per evitare la creazione di assembramenti.

La formula è quella già sperimentata in tante domeniche negli ultimi mesi: chi vuole pedalare sui percorsi fissi studiati per ricalcare quelli utilizzati dal grande campione locale (quasi un secolo fa), può presentarsi dalle 8 in avanti all’Hotel La Bussola di Cittiglio e partire liberamente, senza vincoli. Con una donazione di 10 euro, gli appassionati riceveranno un ricco pacco gara e il diploma di partecipazione.

Tre i percorsi tra cui scegliere e percorrere con ogni tipo di bicicletta (non è insolito trovare chi pedala con mezzi e abbigliamento d’epoca): il corto misura 48 chilometri con 570 metri di dislivello, il medio 110 chilometri (e 1.350 metri) mentre il lungo è di 135 chilometri (e 2.200 metri di dislivello). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Funtos Bike.