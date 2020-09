Supplementare e vittoria: la Openjobmetis comincia con una festa

Altro duello equilibrato ma vincente per Varese contro Brescia: nell’esordio di campionato la Openjobmetis vince 94-89 dopo un tempo supplementare, acciuffato in extremis dalla Germani. Il cammino di Bulleri comincia bene.

OPENJOBMETIS VARESE – GERMANI BRESCIA 94-89 d. 1 t.s.

(17-23, 33-43; 59-59, 81-81)

VARESE: Ruzzier 13 (2-2, 2-4), Douglas 11 (1-2, 3-8), Strautins 12 (0-5, 2-7), Andersson 3 (0-1, 1-2), Scola 23 (8-15, 0-2); Morse 4 (2-2), De Nicolao 7 (3-4), Jakovics 2 (1-4, 0-2), De Vico 14 (0-1, 4-6), Ferrero 5 (1-1, 1-3). Ne: Librizzi, Virginio. All. Bulleri.

BRESCIA: Chery 12 (1-8, 2-9), Kalinoski 10 (2-5, 2-2), Crawford 19 (5-9, 2-5), Sacchetti 4 (0-3), Burns 2 (1-3, 0-1); Cline 16 (3-5, 2-3), Vitali 7 (1-1, 1-1), Parrillo (0-2 da 3), Bortolani 5 (0-1, 1-2), Ristic 8 (3-3), Moss 6 (2-2, 0-1), Ancellotti. All. Esposito.

ARBITRI: Begnis, Grigioni, Dori.

NOTE. Da 2: V 18-35, B 18-37. Da 3: V 13-34, B 10-28. Tl: V 19-26, B 23-25. Rimbalzi: V 41 (10 off, Strautins 10), B 35 (6 off., Cline 6). Assist: V 16 (Douglas 6), B 16 (Cline 4). Perse: V 14 (Ruzzier, Douglas 3), B 13 (Vitali 3). Recuperate: V 7 (Scola 2), B 7 (Cline 2). Usc. 5 falli: Ruzzier, Ferrero. Spettatori: 700.