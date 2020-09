The Famousa Balcon Band al Verzasca Foto Festival

Il gruppo varesino The Famousa Balcon Band, si esibirà sabato 5 settembre al Verzasca Foto Festival che si svolgerà nel fine settimana a Sonogno, in Canton Ticino.

Il festival, quest’anno in versione ridotta a causa dell’emergenza sanitaria, avrà come tema “Di uomini e di boschi“, con una serie di eventi che si terranno tutti all’aria aperta.

Sabato 5 settembre, dalle 12 alle 19,30 nell’area del parco giochi di Sonogno è prevista una giornata con proiezioni di audiovisivi degli artisti che partecipano al festival, la possibilità di pranzare nell’area con grigliata e specialità nostrane, e sarà attivo il bar. L’intrattenimento musicale è garantito dalla band varesina.

Il festival prevede diverse esposizioni al bosco della Valle Redorta, alla cascata Froda e lungo le strade di Sonogno per le mostre. A Lavertezzo, nella vecchia scuola femminile,si potrà visitare la retrospettiva sugli artisti in residenza tra il 2015 e il 2019. Sabato sono in programma anche le Letture portfolio di Melody Gygax, Sarah Girard, Ann Griffin, Nicolas Polli e altri. Alle 11.30 e alle 16.30 sarà possibile partecipare alla visita guidata alle esposizioni open air nella Valle Redorta, con presentazione degli artisti; dalle 11 alle 12 ci sarà un laboratorio gratuito di fotografia per bambini dai 6 ai 12 anni, mentre alle 13.30 il fotografo Didier Ruef presenta il libro “Recycle”.

Sempre sabato alle 14.30 è in programma l’incontro con gli scrittori Matteo Terzaghi e Vanni Bianconi, e alle 15.30 verrà presentato il progetto di Florian Spring, resident artist.

Domenica 6 settembre, il programma prevede dalle 11 alle 12 una caccia al tesoro fotografico, e alle 14 la visita guidata alle esposizioni all’aperto. L’evento si conclude alle 16.

Tutti gli eventi sulla pagina Facebook del Verzasca Foto Festival