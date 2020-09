Tir a fuoco in A1, tra i primi ad aggredire le fiamme i vigili del fuoco varesini diretti a Roma

Un grosso incendio in galleria ha interessato l’autostrada A1 fra Bologna e Firenze, nel tratto compreso tra il bivio per la Variante di Valico e Firenzuola quando all’ora di pranzo di martedì 8 settembre è andata a fuoco la motrice di un Tir che trasportava bancali di acqua in bottiglia.

Un incendio intercettato fortuitamente da un gruppo di vigili del fuoco provenienti dai comandi di Milano, Novara, Varese e Venezia, diretti a Roma per sostenere le prove per il concorso interno da pilota di elicottero.

Sono stati proprio loro i primi ad aggredire le fiamme e, utilizzando i dispositivi antincendio presenti in galleria, hanno circoscritto il rogo. Nel frattempo sono giunte le squadre dai comandi di Bologna e Firenze che hanno definitivamente domato le fiamme.

Durante tutta la durata dell’intervento il traffico veicolare sulla corsia autostradale è stato interdetto per permettere alle squadre di poter operare in sicurezza.