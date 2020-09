Libri rari, volumi d’arte e riviste culturali. Ad Angera apre il Kapannone

Dodicimila locandine cinematografiche; migliaia di libri di arte, fotografia, storia dell’editoria; alcune chicche come i romanzi scritti in francese da Giorgio de Chirico; riviste culturali come “La critica” di Benedetto Croce. Sta per aprire un’oasi per gli amanti dei libri, sulle sponde del lago Maggiore. Sabato 5 settembre, dalle 10 alle 18, Andrea Kerbaker apre le porte del Kapannone dei libri ad Angera, in via Verdi 35. L’inaugurazione doveva essere a giugno ma a causa del Coronavirus è stata rimandata.

Una vita trascorsa nell’editoria, in quasi 60 anni Andrea Kerbaker è riuscito a realizzare un catalogo straordinario di volumi. I milanesi conoscono bene la sua Kasa dei libri in largo Aldo de Benedetti, un piccolo rifugio dalle strade rumorose della città che conta più di 30mila tra libri e opere d’arte. Ma la sua passione non si è mai fermata, e i libri sono continuati ad aumentare. «Ormai nella Kasa non c’è più spazio – ha dichiarato al “Corriere“ – e allora ho deciso di aprire un altro spazio: ho trovato un bellissimo posto sul lago Maggiore».

Si tratta di un ex capannone industriale di 400 metri quadrati ristrutturato da Matteo Ferrario e Salvatore Virgilio, collaboratori della Kasa di Isola. Il Kapannone si presenterà come un’esplosione di colori e di titoli rari. Ci sarà poco spazio per la rigidità catalogatrice dei bibliotecari e sarà sostituita dalla creatività e il gusto personale di Kerbaker, che è scrittore lui stesso e insegna Istituzioni e Politiche culturali alla Cattolica di Milano, oltre a collaborare con alcune riviste.

Ci saranno alcune sezioni, come quella delle riviste letterarie (“La Critica” di Benedetto Croce, “Nuovi argomenti” di Alberto Moravia, “Il paragone” di Roberto Longhi per citarne alcune), ma gli altri scaffali sono organizzati per favorire la serendipity, la casuale e felice scoperta di libri o autori che altrimenti non si sarebbero considerati. Il Kapannone sarà anche uno spazio per incontri, mostre e conferenze: un luogo per incentivare lo scambio e il dialogo tra appassionati.

L’inaugurazione sarà sabato 5 settembre, con ingressi scaglionati tra le 10 e le 18; è necessario prenotarsi al numero 02.66989018, o alla mail mostre@lakasadeilibri.it.