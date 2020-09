Torna il picnic solidale a Castellanza per aiutare la Mensa del Padre Nostro

Anche quest’anno, grazie alla disponibilità di numerose associazioni, l’amministrazione comunale di Castellanza propone l’iniziativa del picnic solidale, che nella sua prima edizione era stata molto partecipata e apprezzata.

L’iniziativa si svolgerà venerdì 25 settembre dalle ore 20 in piazza Paolo VI nella chiesa di san Giulio. «E’ un’ottima occasione per incontrarsi, fare nuove conoscenze e anche un gesto concreto di solidarietà – spiegano gli organizzatori -: le offerte raccolte saranno utilizzate per l’acquisto di generi alimentari che saranno distribuiti alle famiglie assistite dalla Mensa del Padre Nostro. La formula è la stessa dello scorso anno: sarà possibile portarsi la cena da casa oppure acquistarla presso gli esercizi commerciali nelle vicinanze e che sono riportati sul volantino che pubblicizza l’iniziativa».

Quest’anno, vista la necessità di garantire oltre alle solite norme di sicurezza, l’attivazione dei protocolli anti Covid, la prenotazione sarà obbligatoria e sarà concessa la partecipazione ad un numero massimo di 200 persone.

L’indirizzo mail a cui iscriversi è il seguente: picnic-solidale.adesioni@comune.castellanza.va.it.

In caso di pioggia o maltempo l’evento sarà rimandato a data da destinarsi.

«Un sentito ringraziamento – scrive l’amministrazione – va alle associazioni e ai volontari che si sono rese disponibili ad organizzare con l’Amministrazione Comunale l’evento: Area Giovani, DonneXCastellanza, Pro Loco, La Mensa del Padre Nostro, Caritas, Cav, Rione Insù, Rione Ingiò, Sos Umanità, Casa IBE, Un due tre Alessio, ANPI, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Guardiafuochi. Riscopriamo la voglia di stare insieme, in sicurezza, nei quartieri della nostra città e coltiviamo i legami di vicinato che favoriscono una convivenza attenta ai bisogni di tutti, anche di quelli che si sentono più soli e in difficoltà. Per questo vi aspettiamo desiderosi di passare una piacevole serata».