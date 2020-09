Torna la ventisettesima traversata Angera – Arona

Tutto pronto per l’edizione 2020 della traversata Angera – Arona, l’edizione numero ventisette inizialmente prevista lo scorso 30 agosto ma poi rinviata a domenica 13 settembre a causa del maltempo.

Organizzata per la prima volta nel 1992 dalla Pro Loco di Arona, anche quest’anno i concorrenti si tufferanno per una “doppia nuotata” nelle acque del Verbano che separano il Piemonte e Lombardia, là dove il Lago Maggiore finisce e inizia il fiume Ticino .

Due infatti sono gli eventi organizzate per la traversata: la più impegnativa sarà la gara competitiva che vedrà trecento atleti sfidarsi su un percorso di 2400 mt (Arona/Angera/Arona) mentre l’appuntamento rivolto a tutti gli appassionati – per un massimo di 800 partecipanti – è la cosiddetta “classica” (ovvero la non competitiva), con partenza sul lungofiume di Angera, ed arrivo presso il porticciolo storico di Piazza del Popolo ad Arona, teatro di tutta la parte “a terra” dell’evento, inclusa la premiazione e la gran festa finale.