Tour elettorale del forzista Giacomo Caliendo in provincia

Un sabato in tour elettorale in provincia per il commissario provinciale azzurro, senatore Giacomo Caliendo, accompagnato dal suo vice Giuseppe Taldone e dal responsabile degli enti locali Piero Galparoli.

La comitiva ha toccato le principali realtà al voto in provincia, con partenza dai due centri sul Verbano, Luino e Laveno Mombello per poi proseguire verso sud con tappe a Somma Lombardo, Origgio e conclusione a Saronno.

Una visita che arriva ad una settimana dal voto amministrativo come incoraggiamento rispetto alle azioni da mettere in campo in questi ultimi sette giorni in cui i candidati si giocheranno le chances di essere eletti nei rispettivi consigli comunali e rappresentare con il loro entusiasmo, capacità e competenze i valori di Forza Italia.