Tre dispersi nei boschi di Dumenza sono stati salvati nella notte dalle squadre di ricerca

Avevano perso l’orientamento durante un’escursione nella zona del rifugio Campiglio in territorio del Comune di Dumenza e per questo nella notte di domenica erano scattate le operazioni di recupero condotte da una squadra dal distaccamento vigili di Luino e gli specialisti del S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) di Varese.

Le operazioni erano parse da subito molto difficoltose per la mancanza di visibilità ma fortunatamente i tre escursionisti erano riusciti a mettersi in contatto telefonico con la sala operativa dei vigili del fuoco fornendo le coordinate gps del punto in cui si trovano

Una squadra, pertanto, intorno alle 22 è riuscita a raggiungerli per portarti fuori dalla zona boschiva con il supporto del personale T.A.S. (Topografia Applicata Al Soccorso) che faceva da guida agli operatori sul campo.

Tutti e tre sono stati raggiunti nella notte e condotti in buone condizioni fuori dall’area boschiva.