Tredici nuovi positivi al Covid in provincia di Varese. In Lombardia sono 265

265 nuovi positivi individuati trai 12.844 tampone effettuati nelle ultime 24 ore con una percentuale del 2% ( una settimana fa erano stati 109).

In provincia di Varese, ieri, sono stati individuati 13 casi, la metà rispetto al trend degli ultimi giorni. Il totale da inizio pandemia è di 4405 con 577 decessi.

A Busto Arsizio i residenti che hanno contratto il virus dalla primavera scorsa sono stati 457 con un tasso di contagio sulla popolazione residente dello 0,56%, a Varese 357 ( 0,44% ) a Gallarate 300 ( tasso del lo 0,56%) e 257 a Saronno ( 0,65%). Il comune con la percentuale maggiore in rapporto alla popolazione residente rimane ancora Cocquio Trevisago a causa soprattutto della presenza della residenza per disabili duramente colpita nella primavera scorsa ( 2,74%) , seguono , con le stesse motivazioni, Laveno ( 2,49%), Cuvio ( 1,92), Viggiù ( 1,52%), Gorla Minore ( 1,08%), Comerio ( 1,07%)) e Malnate ( 1,03%).

In Lombardia l’occupazione delle terapie intensive è aumentata di un paziente portando il totale a 28, e un paziente in più viene conteggiato anche tra i ricoveri nei reparti Covid che sono in tutto 252. Tre le persone decedute: in totale da inizio emergenza sono 16.899 i morti registrati per “covid”. Nelle ultime ore sono stati dimessi 40 malati

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 12.844, totale complessivo: 1.822.993

– i nuovi casi positivi: 265 (di cui 29 ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 77.651 (+40), di cui 1.385 dimessi e 76.266 guariti

– in terapia intensiva: 28 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 252 (+1)

– i decessi, totale complessivo: 16.899 (+3)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 88, di cui 47 a Milano città;

Bergamo: 18;

Brescia: 27;

Como: 29;

Cremona: 8;

Lecco: 2;

Lodi: 8;

Mantova: 7;

Monza e Brianza: 34;

Pavia: 12;

Sondrio: 2;

Varese: 13.