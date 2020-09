Tributo di Londra a Rodari: l’Istituto Culturale Italiano mette a disposizione le Favole al Telefono

Un omaggio a Gianni Rodari nel centenario della nascita arriva da Londra e dal suo Istituto culturale Italiano diretto da Katia Pizzi.

Sono state caricate e messe a disposizione quindici audiostorie tratte da “Favole al telefono”. Si tratta di edizioni in inglese tradotte da Antony Shugaar.



“ Every night, at nine o’clock, wherever he is, Mr. Bianchi, an accountant who often travels for work, calls his daughter and tells her a bedtime story. Set in the 20th century, the era of pay phones, each story has to be told in the time that a single coin will buy…” recita la presentazione dell’iniziativa che vuole rendere omaggio a uno dei maggiori scrittori per bambini del Ventesimo secolo.

Le favole di Rodari vennero per la prima volta tradotte in inglese nel 1973 con la pubblicazione della “Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventare storie” [Grammar of Fantasy. An Introduction to the Art of Inventing Stories].

Le favole resteranno scaricabili gratuitamente sino a fine anno a questo indirizzo

https://iiclondra.esteri.it/iic_londra/it/gli_eventi/calendario/2020/09/the-audio-telephone-tales-by-gianni.html