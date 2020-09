Tricolori in palio a Porto Ceresio per gli specialisti del “gozzo nazionale”

Nel cosiddetto canottaggio a sedile fisso non si voga solo sulle imbarcazioni di tipo “elba” o “jole lariana” di cui solitamente parliamo, grazie all’attività portata avanti da numerose società con sede sui laghi varesotti. Tra le specialità coordinate dalla FICSF c’è anche quella del “gozzo nazionale” che domenica 13 settembre vedrà la disputa del campionato italiano di categoria sulle acque antistanti Porto Ceresio.

Una novità assoluta, quella della 32a edizione: fino a oggi infatti l’appuntamento tricolore con i gozzi nazionali si erano disputati in mare mentre questa volta, grazie all’impegno della Canottieri Porto Ceresio (che ha raccolto il testimone dopo la rinuncia di Rapallo) gli atleti solcheranno le acque di un lago, quello di Lugano.

Dodici le società iscritte alla manifestazione per un totale di 26 equipaggi: tre i club varesotti con il Germignaga e la Renese ad affiancare i padroni di casa di Porto Ceresio. Gli altri sfidanti arrivano dalle province di Genova (LNI Sestri Ponente, Dario Schenone Foce, Urania, Scalo Quinto, Sportiva Murcarolo, Gianni Figari, Rowing Club S.Michele e LNI Sestri Levante) e di Roma (Circolo Canottieri di Nettuno).

I tricolori scatteranno sabato 12 con le batterie di qualificazione alle ore 10 e con quelle di recupero alle 13,30. Domenica, alle ore 9, ci sarà la cerimonia d’apertura, seguita a partire dalle 10 dalle tre finali (Gozzo Juniores Maschile, Gozzo Femminile, Gozzo Seniores Maschile). La Canottieri Porto Ceresio allestirà uno stand gastronomico in Piazza Bossi a disposizione di tutti i partecipanti, non solo sabato e domenica a pranzo, ma anche domenica sera. Sabato sera si potrà invece assistere anche alla tradizionale sfilata delle imbarcazioni illuminate in occasione della Festa della Madonna, a cui parteciperanno anche i gozzi in gara nell’evento nazionale.

«Quest’anno registriamo una crescita molto significativa rispetto alla scorsa edizione nonostante le problematiche legate al Covid-19 – afferma il presidente federale Marco Mugnani – Passiamo da 18 a 26 equipaggi iscritti: un inversione di trend importante, segnale di rilancio per una imbarcazione a cui la nostra Federazione tiene molto. Ringrazio la Canottieri Porto Ceresio per aver accettato questa sfida organizzativa a poche settimane dalla data dell’evento».

«In poco più di un mese, in seguito alla rinuncia di Rapallo, siamo riusciti a completare tutte le procedure di preparazione – spiega Thomas Cadei, team leader dell’organizzazione alla Canottieri Porto Ceresio – Abbiamo portato nel nostro paese una grande novità in quanto per la prima volta nella storia del canottaggio a sedile fisso, un campionato italiano di gozzi si disputerà sulle acque di un lago anziché di un mare, come il copione insegnava ormai da anni».