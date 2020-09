TripAdvisor: il Museo Fisogni tra le migliori attrazioni al mondo

È stato assegnato al Museo Fisogni di Tradate il premio “Traveller’s Choice” di Tripadvisor, dedicato al 10% delle migliori attrazioni del mondo. Dopo essersi aggiudicato il “Certificato di Eccellenza” di Tripadvisor per due anni consecutivi, il Museo Fisogni conquista quest’anno un altro importante riconoscimento da parte del sito di viaggi e recensioni, con il Traveller’s Choice Award 2020 che premia le attrazioni e le mete turistiche “che offrono con costanza un servizio di alta qualità”. Solamente il 10% delle strutture presenti su Tripadvisor, che raccoglie luoghi di tutto il mondo, ha avuto l’onore di ricevere questo prestigioso premio.

Un ulteriore riconoscimento che testimonia l’importanza del Museo Fisogni sul territorio; la raccolta, riconosciuta anche dal Guinness World Record, raccoglie la più grande collezione al mondo di “petroliana”, ovvero oggetti legati al mondo del petrolio e delle automobili, come pompe di benzina (circa 190, coloratissime, che vanno dal 1892 al 2001), targhe smaltate, giocattoli e tanto altro.

Una collezione unica in Italia, situata nel contesto signorile di Villa Castiglioni Fisogni a Tradate, storica dimora del nobile garibaldino Cesare Castiglioni e oggi location per eventi e matrimoni. «Ci teniamo che il Museo diventi sempre più un punto di riferimento per il territorio – dicono dal Fisogni – e questa certificazione non può che farci grande piacere, sia come Museo che come location di eventi”. Di recente, poi, il Museo Fisogni sta anche collaborando con l’agenzia “Tradatese Viaggi” per la valorizzazione del patrimonio storico, ambientale e culturale della zona del Seprio, con la creazione di appositi pacchetti che prevedono eccezionalmente, oltre alla visita alla collezione, una passeggiata nel parco secolare di Villa Castiglioni.