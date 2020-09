Tutti asintomatici, isolati e monitorati i 14 casi di Varano Borghi

A Varano Borghi i risultati degli ultimi tamponi effettuati hanno fatto segnare una crescita significativa della positività al virus Sars-Cov-2: nel bollettino regionale di giovedì 17 settembre risultano infatti 14 nuovi tamponi positivi. Un incremento importante per la comunità di Varano, dove fino a pochi giorni fa i contagi segnati dall’inizio della pandemia erano appena 7, ma legato ad una situazione nota e monitorata dalle autorità sanitaria ma anche dal sindaco Volpi e dalle istituzioni locali.

«Cominciamo col rassicurare tutti perché ad oggi tutte le persone coinvolte risultano asintomatiche e in isolamento – spiega il sindaco Volpi -. Questo tuttavia non deve far abbassare la guardia soprattutto perché l’età dei contagi si è molto abbassata».

I numeri di Varano sono legati ad una massiccia attività di test e tracciamento dei contatti avviata dopo l’emersione di un caso positivo in una struttura comunitaria di accoglienza. Tutte le persone coinvolte, tra i quali anche dei minori, sono state sottoposte ad isolamento e monitorate.

Da Agrisol, la cooperativa che gestisce la struttura, confermano una situazione sotto controllo affrontata immediatamente dopo l’emersione di un caso positivo: «il protocollo è stato efficientissimo: Ats ha avviato immediatamente i test a tutti e sono state adottate tutte le misure previste dal protocollo. Oggi le persone contagiate sono asintomatiche e sono state comunque isolate».