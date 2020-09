Ubi sostiene il servizio di trasporto gratuito di Atap per gli ammalati psichici

Atap, l’Associazione tutela ammalati psichici di Castiglione Olona, rafforza il servizio di trasporto gratuito dei propri utenti grazie ad un importante contributo di Ubi Banca e di Fondazione Ubi per Varese onlus.

L’associazione opera da più di 25 anni in provincia di Varese e nell’ovest Comasco a sostegno degli ammalati psichici e delle loro famiglie, anche animando un centro d’aggregazione a Castiglione Olona in locali concessi in comodato dall’Amministrazione comunale.

«Rispondendo favorevolmente al nostro appello Ubi Banca e Fondazione Ubi per Varese onlus hanno dimostrato grandissima sensibilità ed attenzione alle istanze solidali del territorio – dicono i responsabili dell’associazione – La gratitudine dei nostri volontari e delle famiglie dei nostri utenti è immensa per questo generoso atto di liberalità».

Grazie a questa elargizione, l’associazione Atap potrà continuare a dedicarsi con efficienza professionale, pur nell’ambito dell’offerta gratuita di servizi ad opera del volontariato, all’attività di trasporto dei propri utenti ammalati psichici verso luoghi di lavoro, aziende ospedaliere per visite mediche, centri psico sociali, o per mantenere vivi rapporti relazionali parentali affievoliti dalla malattia e dalla distanza geografica.

Inoltre, con il sostegno di Ubi Banca e Fondazione Ubi per Varese onlus, l’associazione non solo ha potuto continuare la propria attività di consegna a casa di pacchi alimentari gratuiti per i bisognosi, ma è riuscita a soddisfare anche l’impennata di richieste che si è verificata a causa dell’emergenza sanitaria durante il periodo di lockdown.

(Nella foto un gruppo di volontari di Atap)