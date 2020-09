Ultimi giorni prima del voto. Carolina Toia rifiuta il confronto

Ancora cinque giorni di campagna elettorale e poi i cittadini di Legnano decideranno chi governerà la città per i prossimi anni.

Subito dopo il primo turno, in vista del ballottaggio, abbiamo chiesto a Carolina Toia e Lorenzo Radice di partecipare a un confronto. Una occasione per presentare il loro programma intervistati dai direttori di Legnanonews e Varesenews di fronte un pubblico selezionato e condiviso. L’evento sarebbe stato trasmesso in streaming per dare a tutta la cittadinanza la possibilità di assistere.

Abbiamo inviato una richiesta formale a cui il candidato del centrosinistra ha subito risposto. Dopo un silenzio di giorni abbiamo contattato Carolina Toia e il suo staff, ma rinvio dopo rinvio di fatto non c’è stata nessuna risposta concreta. Sappiamo che questa situazione non è solo dei nostri giornali, ma anche di altri soggetti sul territorio.

Nel frattempo la campagna elettorale prosegue con entrambi i candidati che hanno confermato di proseguire la corsa senza apparentamenti con altre liste che si erano presentate al primo turno.

Legnano è entrata nelle attenzioni dei vertici delle forze politiche. Ieri è tornato in piazza San Magno Matteo Salvini con alcuni parlamentari leghisti. Mercoledì sarà il turno di Nicola Zingaretti che insieme al sindaco di Milano Beppe Sala e a Lorenzo Radice discuteranno degli sviluppi dei territori e dell’area metropolitana.