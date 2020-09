Un “drive-in” per riportare ai bambini la gioia degli spettacoli all’aperto

Il fascino del drive-in incontrerà la simpatia dei clown in uno spettacolo all’aperto tutto dedicato ai bambini. Stringhe colorate di Varese presenterà sabato 5 settembre alle 16:00 al parco Berrini di Ternate lo spettacolo “Drive-in clown”.

«Il “Drive-in clown” – spiegano gli organizzatori – è un progetto che nasce dall’idea di riportare le imprevedibili sceneggiature clown nelle piazze, nei parchi e nelle strade per assaporare nuovamente la magia degli spettacoli all’aperto. Storie, racconti, favole, interpretate dai nostri clown, dedicate principalmente ai bambini ma che non mancheranno di far sorridere genitori e nonni».

Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle norme contro la diffusione dell’epidemia di Covid-19. Infatti, gli organizzatori allestiranno sul prato del parco Berrini tante automobiline sgargianti, ognuna adatta ad ospitare un solo bambino. I piccoli partecipanti potranno così assistere allo spettacolo in tutta sicurezza, come se si trovassero in un vero drive-in.