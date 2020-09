Un fine settimana ricco di eventi con il festival “Il lago cromatico”

Il festival “Il lago cromatico” si prepara a un nuovo fine settimana fitto di eventi. Sono infatti quattro gli appuntamenti in programma, tutti uno dopo l’altro, da giovedì 10 a domenica 13 settembre.

Si comincerà giovedì 10 settembre alle 21:00 al Parco dei punti cardinali di Taino con “Arpe danzanti…danze dal Mondo per due arpe“. Il duo Alice Caradente e Alessandra Ziveri ripercorrerà attraverso un concerto la storia e l’evoluzione del repertorio per arpa, con una scelta accurata di brani.

Il giorno dopo, venerdì 11 settembre, il festival si sposterà al museo Midec a Cerro di Laveno. Qui alle 21:15 inizierà lo spettacolo teatrale “Rosso, Bianco, Armonico” di Roberto Piumini e Nadio Marenco. Protagonisti della serata: un vampiro involontario, una finestra ostinatamente chiusa e un appassionato piegatore di lenzuoli.

Sabato 12 settembre appuntamento alle 21:00 nella piazza parrocchiale di Ranco con un altro spettacolo teatrale, questa volta dedicato al più celebre autore di fiabe del Lago Maggiore. Con “La parola al signor Rodari” l’attrice Betty Colombo accompagnerà il pubblico alla scoperta di Gianni Rodari, dalle storie più classiche alle filastrocche meno conosciute.

L’ultimo appuntamento della settimana è in programma domenica 13 settembre ai pratoni sul lungolago di Angera. Quintetto di Fiati “Eccentrico” con Noris Borgogelli alle 21:15 si esibirà in “Pierino e il lupo“, la bellissima favola si Sergej Prokofiev, e in un piccolo racconto musicale che narra la storia del primo vero “cuoco amatoriale”, il nostro Gioachino Rossini.

La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione. Per registrarsi è sufficiente telefonare al numero 3273415001, via mail all’indirizzo illagocromatico@gmail.com, oppure sull’app del festival scaricabile a questo link.