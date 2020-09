Un fondo nazionale per sostenere il turismo

“Grazie a Cassa Depositi e Prestiti nasce oggi un potente strumento per sostenere lo sviluppo del settore turistico, uno degli assi portanti dell’economia nazionale al quale il Governo ha riservato attenzione sin dal principio dell’emergenza Covid”. Così ha dichiarato il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, in occasione della presentazione insieme all’Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Presitit, Fabrizio Palermo, del nuovo strumento di sostegno al settore turistico di CDP, nel quale confluiranno le risorse MiBACT del fondo per le acquisizioni alberghiere istituito con il decreto Rilancio. Un vero e proprio fondo per il settore per il quale sono stati messi a disposizione “fino a 2 miliardi di euro” in 3-5 anni.

“Parte importante di questo settore – ha proseguito il Ministro – è il tessuto imprenditoriale dell’ospitalità italiana, un comparto ricco ed eterogeneo. Molte sono le realtà a conduzione familiare così come le piccole catene alberghiere che costituiscono una delle caratteristiche originali del turismo nel nostro Paese – ha detto ancora Franceschini – dove il viaggiatore si sente autenticamente accolto. Si tratta di un patrimonio messo a rischio dalla emergenza pandemica – ha aggiunto il Ministro – le cui conseguenze hanno colpito in particolar modo un settore strategico dell’economia nazionale quale è il turismo. Per difendere questo vero e proprio bene – ha concluso il Ministro – il decreto Rilancio ha stanziato risorse importanti per prevenire il depauperamento dell’ospitalità alberghiera italiana, evitando acquisizioni che ne compromettano il carattere identitario. Risorse che presto saranno disponibili nel contesto del Fondo Nazionale del Turismo”.