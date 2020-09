Un primo giorno senza matricole all’Insubria

Anche per gli studenti dell’Insubria lunedì 14 settembre è stato il primo giorno di università, ma alla mattina i viali dell’ateneo erano quasi vuoti. Gli spazi appena fuori i padiglioni, dove prima dell’emergenza Covid i ragazzi si riunivano per scambiare quattro parole prima di entrare a lezione, lunedì erano occupati solamente dalle persone in fila per effettuare i test sierologici e i tamponi e gli operatori incaricati di rilevare la temperatura e trascrivere i nomi e i contatti dei primi frequentanti.

Ma gli assenti principali di questo primo giorno di università così diverso sono state sicuramente le matricole. Infatti, i nuovi studenti e tutti gli iscritti ai corsi di laurea triennale (che sono solitamente quelli più affollati) hanno dovuto cominciare la loro nuova avventura di fronte al computer di casa e assistere alle lezioni ancora in via telematica. Gli unici studenti a poter riprendere le lezioni in presenza sono stati quelli delle magistrali e i ragazzi impegnati nelle esercitazioni. Anche in questi casi però alcuni professori hanno comunque deciso di continuare gli insegnamenti on-line.

Nonostante il numero degli studenti presenti in ateneo fosse molto ridotto, alcune aree dell’università hanno comunque attraversato trasformazioni importanti. Le doppie porte agli ingressi dei padiglioni sono state rimosse, mentre intere aule sono state riorganizzate per garantire il distanziamento tra studenti e insegnanti. I parcheggi – un tempo ricoperti dalle automobili – ora sono deserti e alcuni ospitano le tende dove si effettuano i test sierologici agli insegnanti e al personale Ata delle scuole vicine.