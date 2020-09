Un tripudio di giochi e fantasia il primo weekend di autunno con i bambini

Tutto l’autunno in un weekend, l’ultimo del mese dal 25 al 27 settembre, il primo della nuova stagione che inizia con fortissime piogge che da sabato lasciano il posto ad ampie schiarite e sole domenica, anche se con temperature che non superano i 16°.

Tanti gli eventi dedicati ai bambini e alle loro famiglie, tra spettacoli originali, mostre letture, passeggiate e laboratori ispirati a Gianni Rodari per celebrarne il centenario e poi nuovi giochi da sperimentare in natura (natura da preservare, volendo, anche con la partecipazione dei bambini a uno degli oltre dieci eventi promossi tra Varese e provincia da Legambeiente per la ventottesima edizione di Puliamo il mondo).

Gli eventi in presenza, anche se gratuiti, sono su prenotazione: contattare gli organizzatori come indicato negli articoli per comunicare la propria adesione.

ISPIRATI A GIANNI RODARI

Varese: si inaugura sabato (con doppio evento) la mostra “Io e Rodari” che celebra i 100 anni del Maestro e i 40 anni del Teatro dei burattini di Varese, allestita a Villa Mirabello fino al 25 ottobre . Per l’occasione diverse iniziative, tra cui il laboratorio di sabato pomeriggio alle 15 “La grammatica divertente”, ispirato alla Grammatica della fantasia e poi, domenica pomeriggio, lo spettacolo “Le parole del Signor Rodari” >Qui tutte le info per partecipare

Gavirate: si intitola“In moto con Rodari” la performance itinerante promossa dal gruppo di lettura scenica “Noi dell’agenzia di viaggi” e biblioteca per sabato pomeriggio: un percorso speciale nei luoghi che hanno ispirato il grande autore, leggendone i racconti, dal Lungolago sino al rione Fignano, davanti alla casa dove Rodari trascorse parte della sua infanzia > L’evento

Fagnano Olona: due laboratori di scrittura creativa ispirati alla fantasia di Rodari saranno ospitati sabato allo spazio Otium (al mattino per bambini dagli 8 agli 11 anni, per ragazzi nel pomeriggio) in occasione della la mostra “Il favoloso Gianni“curata da 100GianniRodari con 21 pannelli di scritti originali del grande scrittore, illustrati dalla figlia, Paola Rodari allestiti allo spazio Otium > Leggi di più

GIOCHI

Lomazzo: il Centro biodiversità del Parco del Lura propone per domenica 27 settembre un nuovo gioco a squadre per famiglie ““Esploratori del Parco con… bussola e mappa”, alla scoperta dei segreti dei Prati del Ceppo > Tutti i dettagli

Busto Arsizio: la Mototerapia Take Away, di Vanni Oddera torna per i bambini domenica 27 settembre al Museo del Tessile tra spettacolari evoluzioni e solidarietà > Leggi di più

Inarzo: sfida all’ultimo indizio nell’Oasi della Palude Brabbia domenica pomeriggio con Bussole e impronte, il gioco di orienteering a squadre per famiglie o gruppi di amici promosso dalla Lipu > Scopri di più

STORIE E SPETTACOLI

Cairate: sabato mattina la Biblioteca civica invita i #piccolilettoriforti nel suo giardino per un appuntamento con la nuova stagione di letture ad alta voce promosse dal Sistema bibliotecario Panizzi in collaborazione con i volontari di Nati per leggere > I dettagli

Angera: sabato pomeriggio le marionette della Compagnia Roggero raccontano “L’argenteo filo di seta”, uno spettacolo inedito sulla tradizione della bachicoltura in scena nel giardino di una cascina che viveva di questa attività > Scopri di più

Castiglione Olona: la biblioteca propone a tutti i bambini un sabato pomeriggio speciale in compagnia delle “Storie suonate”, il progetto della scrittrice Giuditta Campello e del chitarrista Claudio Cornelli > Scopri di più

Fagnano Olona: libri e risate per grandi e piccini grazie all’incontro con l’autore Francesco Muzzopappa (celebre sul web le sue “Storie brevi che finiscono malissimo, prodotte con Sio), ospite di “Fagnano legge” domenica pomeriggio al Castello Visconteo con “Il primo disastroso libro di Matt”, per ragazzi e l’ultimo romanzo per adulti “Un uomo a pezzi” > L’iniziativa

Castiglione Olona: domenica pomeriggio il belvedere del Castello di Monteruzzo ospita la XVI edizione del festival “Di storia… in storie” promosso dall’associazione Arte Diem > L’articolo

ESCURSIONI

Biandronno: palafitte, castagne e pescatori protagonisti delle escursioni in programma sabato e domenica all’Isolino Virginia per le Giornate europee del patrimonio all’Isolino Virginia – Leggi l’articolo

Cunardo: il Gruppo speleologico prealpino propone per domenica una speciale visita guidata alla scoperta dell’architettura di pietra e acqua dell’Orrido di Cunardo > Scopri di più

FUORI PORTA

Como: in occasione delle Giornate del Patrimonio, domenica pomeriggio il parco di Villa Carlotta apre ai bambini dai 5 ai 12 anni e alle loro famiglie con un percorso esplorativo speciale, fatto di tante attività creative e divertenti > L’iniziativa

Meride (CH): un’scursione guidata al Monte San Giorgio e agli scavi preistorici è in programma per domenica a cura dell’Associazione Transnazionale delle Guide Ufficiali del Monte San Giorgio> Leggi l’articolo

Milano: una passeggiata a Milano in compagnia della famosissima cagnolina a pallini rossi, La Pimpa, protagonista di una nuova guida turistica interattiva per bambini > Leggi l’articolo

MAMMA E PAPÀ

Varese: inizia sabato mattina “Leggere Rodari”, il breve workshop di lettura ad alta voce dei testi del grande scrittore condotto dalla narratrice Betty Colombo a Villa Mirabello > L’articolo

Busto Arsizio: volontari di Auser in piazza con tante orchidee sabato e domenica per raccogliere fondi a favore dei progetti di Unicef per i bambini > L’iniziativa

Serate libere: cinema, teatro, eventi e tanta musica per serate da trascorre con gli amici in questo primo weekend di autunno > Tutti gli eventi