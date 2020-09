Un albero cade sull’ex caserma di Lavena Ponte Tresa, intervengono i vigili del fuoco

Un grosso albero caduto sull’ex caserma della guardia di finanza di Lavena Ponte Tresa ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco mercoledì 16 settembre che nella mattinata sono intervenuti in Via Marconi per tagliare e rimuovere la pianta.

Oltre a un autopompa dal distaccamento di Luino, sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese con un’autogru e di Laveno con un’autoscala, per rimuovere la pianta sono state necessarie alcune ore di lavoro.