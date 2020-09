VareseSolidale, la consegna del ricavato di “Aggiungi un pasto a tavola 2020”

Si è svolta venerdì 25 settembre 2020 nella sede di Varesevive la cerimonia di consegna del ricavato della manifestazione “Aggiungi un pasto a Tavola… con la torta solidale” l’edizione 2020 di “Aggiungi un pasto a tavola” la grande cena sul sagrato di san Vittore che quest’anno, a causa della pandemia si è trasformata in una grande distribuzione di un dolce solidale.

A partecipare, le decine di associazioni che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione, anche in quest’anno cosi difficile, e le associazioni beneficiarie di quest’anno, che hanno ricevuto i fondi raccolti.

La cifra totale raccolta è stata di 8303 euro, 1660 per ciascuna delle 5 associazioni selezionate per la loro attività di aiuto per chi ha fame: il pane di s.Antonio per la mensa della Brunella, l’istituto delle suore della riparazione per la mensa di via Luini, il Banco di solidarietá non solo pane, la mensa della Croce Rossa, l’Emporio Solidale.

Tra i padroni di casa, le anime di Varese Solidale, don Marco Casale e Giuseppe Redaelli, e il direttore della Fondazione comunitaria del Varesotto Massimiliano Pavanello. Tra gli ospiti, l’assessore al welfare del comune Roberto Molinari.