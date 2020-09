Venerdì il centrodestra si presenterà unito al fianco di Fagioli

Si terrà venerdì 11 settembre alle ore 21:00 la presentazione della coalizione di centrodestra e del programma amministrativo a sostegno di Alessandro Fagioli Sindaco di Saronno.

«La coalizione di centro destra che ha governato Saronno in questi cinque anni, composta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lista Civica Saronno al Centro, si ripropone unita e ricandida Alessandro Fagioli per un altro mandato – scrive il gruppo -. Durante la conferenza stampa saranno illustrati i punti salienti del programma amministrativo presentato dalle liste di candidati al consiglio comunale».

L’appuntamento è per venerdì 11 settembre alle ore 21:00 nell’Aula Magna dell’Istituto Prealpi, in via San Francesco 15 a Saronno.