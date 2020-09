Verdi in piazza a Varese, per il referendum e per cominciare la campagna delle amministrative varesine

Sabato 12 settembre dalle 9 alle 19 l’Associazione dei Verdi-Europa Verde della città di Varese sarà presente in Corso Matteotti con un suo gazebo per dialogare sul futuro della Città con i cittadini e gli iscritti.

«Questo vuole essere il punto di partenza ideale per elaborare le proposte in vista delle prossime elezioni amministrative del 2021 e sarà anche l’occasione per esprimere il NO al referendum del prossimo 20 e 21 settembre. Presso il gazebo sarà anche possibile iscriversi ai Verdi-Europa Verde» spiega l’associazione, per nome dei coportavoce Francesca Coffano e Silvio Aimetti, che sta iniziando a elaborare la propria visione sulla Varese del futuro: «Per fare questo è importante ascoltare i Cittadini, gli operatori economici e gli Enti del terzo Settore – continua la loro nota – Da questo confronto potranno essere individuate le principali priorità per il futuro, e si potrà pertanto arricchire la proposta su cui stiamo lavorando e che vogliamo condividere con tutti».

Per quanto riguarda il prossimo Referendum, l’Associazione ritiene che lo scenario politico nazionale sia decisamente confuso: «Uno scenario nel quale prevalgono da un lato sovranismi e visioni demagogiche e dall’altro proposte confuse e contraddittorie. Il taglio dei parlamentari – venduto come un voto contro la casta – è esattamente il contrario. Per un caffè all’anno (questa è la effettiva riduzione per le tasche di noi Italiani) questa pessima riforma ridurrà la partecipazione e accentrerà ancora di più nelle mani di pochi le decisioni relative alle persone che ci devono rappresentare».

L’Associazione è invece per una riforma diversa che prima di tutto passi da una significativa riduzione dell’attuale stipendio dei parlamentari e dei consiglieri regionali, mantenendo e migliorando invece la rappresentanza dei Territori e la possibilità reale di scegliere i nostri parlamentari: «La politica in cui crediamo deve tornare a garantire innanzitutto la qualità delle persone che ci devono rappresentare più che puntare verso altri elementi che riteniamo molto secondari».

Nel primo pomeriggio sarà presente anche la co-portavoce nazionale dei Verdi-Europa Verde Elena Grandi (Nella foto) che sta seguendo la rinascita di questa formazione politica a Varese.