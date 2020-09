Versione australiana dell’inno dei “padelatt”: le scuole di Sydney al concorso “Gente di Albizzate”

Un concorso promosso dal sindaco di Albizzate riceve una candidatura dall’Australia.

È quanto succede alla proposta lanciata nell’aprile scorso dall’Assessore Cinzia Trombino e dal Sindaco Mirko Vittorio Zorzo che invitavano le scolaresche a interpretare l’inno di Albizzate, introdotto nel settembre 2019. La migliore performance si aggiudica una gita scolastica.

Un’albizzatese trasferitasi e ormai trapiantata a Sydney legge della particolare sfida e , complice la sua attività con le bande musicali nelle scuole primarie della città decide di raccogliere la sfida.

«Io sono cresciuta ad Albizzate – spiega Laura Demicheli – e avendo frequentato le scuole elementari e medie nel paese, ho aderito all’iniziativa con l’intento di aiutare questo progetto di solidarietà e con la speranza di dare un contributo umanitario ai ragazzi della scuola. L’ iniziativa mi ha toccato il cuore e in questo momento di grande dolore e isolamento ho deciso di offrire la mia disponibilità per aiutare come posso gli Albizzatesi con il messaggio che “la musica è più contagiosa del virus” e che “insieme (anche se lontani) ce la faremo».

La docente di musica ha così contattato Mirko Zorzo e ha subito iscritto i suoi giovani studenti al concorso “Gente di Albizzate”: « A breve arriverà un video con la nostra registrazione della canzone del paese, suonata da questi giovani alunni. Il fine di questa iniziativa è semplicemente umanitario! Il video verrà utilizzato come meglio sarà opportuno per il Sindaco: uso promozionale, come supporto all’iniziativa o semplicemente come gemellaggio simbolico per divertirci insieme ed incontrare nuovi amici dall’altra parte del mondo».

L’inno dei “Padelatt” risuona quindi nelle aule scolastiche dall’altro capo del mondo.