Vertice mondiale sulla sanità, Monti: “Candidiamo Milano”

Milano potrebbe diventare sede del vertice mondiale della sanità che – come annunciato dalla presidente della Commissione europea Ursula Von del Leyen – si terrà in Italia nel 2021. Ne è convinto il consigliere regionale Emanuele Monti, presidente della Commissione sanità e politiche sociali, che ha invitato il presidente della Regione Attilio Fontana ad avanzare la candidatura del capoluogo lombardo.

«Milano – afferma Emanuele Monti – rappresenta infatti la sede ideale per questo summit, sia per essere sempre stata all’avanguardia per ricerca e innovazione nell’ambito della sanità, sia perché, come ben sappiamo, nell’ultimo anno ha rappresentato di fatto la prima linea di difesa nella guerra contro la pandemia».

«Propongo – aggiunge poi il consigliere – al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana di candidare Milano come città ospitante di questo summit. Un’occasione importante per ribadire che la Lombardia e Milano sono capofila da sempre per le cure più avanzate e per una moderna ed efficiente sanità».