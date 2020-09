In via Dalmazia a Varese finestre chiuse a causa dei calabroni

Gli abitanti del condominio al civico 42 di via Dalmazia protestano perché da due mesi a questa parte sono costretti a vivere con le finestre chiuse per via dei calabroni che hanno fatto il nido nello stabile di fronte (dove una volta c’era la Telecom). «Nonostante i tentativi effettuati dai condomini e dall’amministratore del condominio di contattare l’azienda tramite gli operai, la situazione non è mai stata risolta. Impossibile ricevere una risposta da tale azienda visto che non se ne conosce la ragione sociale. Per quanto i condomini dovranno vivere chiusi letteralmente in casa».