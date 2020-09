Via libera del Comune di Varese alla concessione dell’Antistadio per la pista da ghiaccio

Via libera dal Comune di Varese alla pista da ghiaccio nell’area comunale dell’antistadio al Franco Ossola di Masnago. Con una delibera ufficiale la Giunta Galimberti ha disposto la misura in vista della riqualificazione del Palaghiaccio di via Albani che comporterà necessariamente l’interruzione delle attività sportive lì praticate per tutto il periodo di durata dei lavori.

Il Comune stabilisce dunque che all'”antistadio”, in un’area di circa 6mila metri quadrati, sarà prevista una concessione per la realizzazione e gestione di una pista ghiaccio temporanea che garantisca la continuità di svolgimento delle attività sportive. L’impianto potrà avere caratteristiche e funzioni polivalenti. Inoltre, il comune di Varese metterà gratuitamente a disposizione del concessionario la “macchina del ghiaccio” per tutta la durata dei lavori di riqualificazione del palazzo del ghiaccio.

Tutti i dettagli della concessione e i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse