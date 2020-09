A Villa Carlotta le Giornate europee del patrimonio tra bellezza e natura

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, che quest’anno invitano a riflettere sul ruolo della formazione e sull’importanza del passaggio di informazioni, conoscenze e competenze alle nuove generazioni, Villa Carlotta propone due attività rivolte a grandi e piccini.

Sabato 26 settembre, alle 15.30, nell’ambito delle attività rivolte agli adulti, è in programma una speciale visita guidata al Museo e alla mostra “Le ceramiche di Villa Carlotta” per scoprire i riti e la quotidianità del vivere in villa nell’Ottocento.

Domenica 27 settembre, alle 15, una proposta per famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni.

Grandi e piccoli potranno trascorrere insieme un pomeriggio speciale ed esplorare la natura nello spettacolare parco storico di Villa Carlotta, attraverso attività divertenti e creative.

L’evento è annullato in caso di maltempo. Si consiglia abbigliamento comodo.

Altre proposte del mese di settembre permetteranno a grandi e piccoli di vivere esperienze emozionanti all’aria aperta e immersi nella natura.

Sabato 19 settembre l’appuntamento è alle 15 con “Gli alberi di Villa Carlotta“. «Silenziosi maestri del sapere, avrebbero molto da raccontarci – spiegano i responsabili delle iniziative della Villa – Basta solo avere la pazienza di saperli osservare e di imparare il loro linguaggio. un nuovo percorso di visita è dedicato ai “grandi saggi” del nostro giardino botanico. Scopriremo insieme gli alberi più importanti, lasciandoci affascinare dalla loro eleganza e maestosità e non mancheranno interessanti curiosità».

Rivolta a tutte le famiglie l’iniziativa di domenica 20 settembre. Alle 15 una speciale visita del parco in compagnia di Fiflo Flò.

