Da villa Toeplitz al Sacro Monte, un weekend per far scoprire (e riscoprire) Varese

Fa parte del festival dello sviluppo sostenibile l’evento che vuole far scoprire Varese, e migliorare la lingua italiana, a studenti e cittadini stranieri: sabato 3 ottobre l’appuntamento è con una passeggiata lezione di “Italiano dinamico” e un aperitivo-degustazione a chilometro zero alla terrazza del mosè.

Ad organizzarla, per valorizzare il territorio, creare partnership di valore e dar voce ad una nuova sostenibilità nell’ambito del festival, sono due giovani realtà associative di Varese: GoAround e Prossemica del Riccio, che propongono una divertente attività formativa: lezioni di lingua interattive a spasso per la città per ragazzi stranieri (e anche non) e per “ri”-scoprire alcuni luoghi emblematici e i sapori del nostro territorio.

IL PROGRAMMA DEL SABATO

Il programma della giornata prevede alle 14.30 il ritrovo dei partecipanti davanti all’ingresso principale di Villa Toeplitz; alle 15 inizio visita ed attività presso la Villa insieme ad insegnanti e volontari, alle 16 partenza per il Sacro Monte con linea C, alle16.30 visita e attività presso Sacro Monte, con possibilità di visita alla cripta romanica (il costo è di 3 euro da pagare in loco – ma la prenotazione è online). Alle 17.30 il pomeriggio si conclude con una piccola degustazione/aperitivo a offerta libera presso la Terrazza del Mosé nel borgo di Santa Maria del Monte, con la collaborazione di Casale Roccolo, azienda Agricola “Ape e la Spiga” e Legù.

L’evento è gratuito ma il costo del trasporto urbano é a carico dei partecipanti – per ragioni legate all’emergenza sanitaria il tour è richiesta prenotazione sia per tour che visita alla Cripta. Per Info e prenotazioni

…E DOMENICA SI IMPARA L’INGLESE PASSEGGIANDO

La cripta al sacro Monte

Un analogo programma è prevista la mattina dopo, domenica 4 ottobre: è dedicato però a chi vuole invece imparare un po’ di inglese passeggiando. Lezioni di lingua interattive proposte a spasso per la città sono con una docente madrelingua inglese, ed è rivolto a chi ha voglia di “vedere la città con occhi nuovi”.

Il programma della giornata prevede alle 10 il ritrovo davanti all’ingresso principale di Villa Toeplitz, alle 10.30 inizio visita ed attività presso la Villa, alle 11.30 la partenza per Sacro Monte con la linea C e alle 12 visita e attività presso il Sacro Monte.

L’evento è gratuito, il costo del trasporto urbano é a carico dei partecipanti, per ragioni legate all’emergenza sanitaria il tour è richiesta prenotazione: per info e prenotazioni.