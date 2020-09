Vincenzo Zitello fa il sold out per il concerto al Museo del Tessile

Nell’ambito di ‘BA Cultura per l’estate…oltre’, il calendario delle iniziative culturali del mese di settembre organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con alcune realtà cittadine, sabato 12 settembre dalle ore 21:00, il giardino quadrato del Museo del Tessile ospiterà il concerto “Anima Mundi” di Vincenzo Zitello (nella foto l’esibizione a BustoFolk nel 2009), maestro dell’Arpa Celtica, compositore polistrumentista, concertista, considerato tra gli arpisti più importanti ed apprezzati al mondo.

L’evento, che registra già il sold out, è curato dall’Accademia Danze Irlandesi Gens d’Ys con la collaborazione dell’Associazione Musicale Rossini e sarà dedicato alla manifestazione Bustofolk che quest’anno, dopo diciannove anni, non potrà avere luogo a causa delle normative di sicurezza.

L’esibizione riprende l’ultimo album pubblicato dal maestro, ispirato ai 22 arcani maggiori dei tarocchi, un itinerario in musica di straordinaria emozione, in un crescendo fatto di lirismi, evocazioni, allusioni, ritmi, variazioni e virtuosismi che invariabilmente rapiscono ed incantano ogni ascoltatore.