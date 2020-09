Vino di qualità per sostenere la Fondazione Ascoli

Ottobre è il mese della vendemmia, anche per la Fondazione Giacomo Ascoli che ha lanciato #goodfriends, un progetto che unisce la solidarietà all’eccellenza del made in Italy.

La partnership solidale, in questo mese, vedrà come protagonisti il ristorante “La Posteria”, all’interno della corte seicentesca di Via Cattaneo a Varese, e l’azienda agricola “Davide Romeo Della Bianca”, viticoltore dell’Oltrepo Pavese, a Cerronetto, in provincia di Pavia.

«Con la generosità si possono raggiungere risultati importanti che permetteranno alla nostra Fondazione di combattere il cancro infantile e le malattie ematologiche che insidiano la vita dei nostri figli» dichiara Marco Ascoli, Presidente della Fondazione Giacomo Ascoli, e padre di Giacomo, scomparso a 12 anni per un linfoma non Hodking.

Per ogni bottiglia di vino consumata al tavolo, La Posteria devolverà una parte del ricavato alla Fondazione Giacomo Ascoli, che dal 2006 si prende cura di bambini affetti da malattie onco-ematologiche e delle loro famiglie.

L’azienda agricola “Davide Romeo Della Bianca” sosterrà i progetti della Fondazione attraverso la vendita di Bonarda e Pinot nero. Cartoni di sei bottiglie ciascuno potranno essere prenotati scrivendo a info@fondazionegiacomoascoli.it e poi ritirati presso la sede della Fondazione Giacomo Ascoli in via F. Aprile 7, a fianco del Tribunale. Si potranno acquistare bottiglie di Bonarda e Pinot nero direttamente al Ristorante Italia (www.ristoranteitalia.org), a Montalto Pavese, sulle dolci colline verdi dell’Oltrepo.