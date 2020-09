Violate le norme anti-contagio, chiuso per 5 giorni lo Zero Garden Lounge di Olgiate Olona

Chiusura di 5 giorni per lo Zero Garden Lounge di Olgiate Olona, noto locale estivo che anoma da diversi anni le notti del Basso Varesotto e non solo. Nei giorni scorsi, infatti, i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio hanno effettuato un accesso alla struttura di via San Francesco per verificare se venissero rispettate le norme anti-contagio, riscontrando alcune violazioni che hanno portato i militari a chiedere la chiusura del locale che, infatti, non ha aperto i battenti nel fine settimana.

I gestori del locale hanno voluto fare alcune precisazioni sulla pagina facebook del locale, in risposta ad un articolo della Prealpina, specificando che la sera del controllo, all’interno del locale erano presenti non più di 40 persone delle quali pochissime senza mascherina.