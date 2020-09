Volandia apre le porte gratis alle scuole

L’emergenza Covid ha costretto l’anno scorso gli studenti di ogni ordine e grado a rinunciare, oltre alla didattica in presenza, anche all’immancabile gita scolastica, il cui carattere sociale ed educativo è largamente riconosciuto da tutti.

Per questo il CDA di Volandia ha deliberato che, per facilitare l’accesso degli istituti scolastici all’offerta culturale del Parco e Museo del Volo venga disposto per l’anno scolastico 2020-2021 l’accesso gratuito a tutti i gruppi scolastici e agli insegnanti accompagnatori.

Pertanto già dal 1 ottobre 2020 fino al 30 giugno 2021, (dal martedì al venerdì: 9-17) su prenotazione da effettuare con almeno una settimana di anticipo, Volandia apre gratuitamente le proprie porte alle scolaresche, ribadendo così il supporto allo sviluppo culturale e sociale del territorio, con particolare attenzione ai giovani. Rimangono a pagamento i servizi accessori quali eventuale guida, laboratori didattici, bar e bookshop.

«Volandia da sempre è meta prescelta – oltre 25.000 gli studenti in visita nel 2019 – da molti professori che trovano nel museo a un passo da Malpensa un connubio perfetto di storia, passione, divertimento e applicazione pratica grazie all’ampio ventaglio di laboratori didattici destinati ai bambini e ragazzi di ogni età e indirizzo scolastico. L’idea di prevedere l’ingresso gratuito per le scolaresche – spiega il Professor Pierluigi Galli, responsabile della didattica di Volandia – risponde alla chiara di volontà di riportare quanto più alla normalità non solo la nostra realtà museale, ma anche gli studenti e i loro insegnanti. Gli enormi spazi a nostra disposizione, 32.000 mq di superficie espositiva coperta e 100.000 mq di spazi all’aperto, possono accogliere contemporaneamente qualche centinaio di studenti senza compromettere il distanziamento, favorendone oltre alla formazione anche la socializzazione spesso penalizzata dalla didattica a distanze e dalle presenze alternate a scuola. Le ampie sale riunioni e i padiglioni, riadattate ad aule didattiche sono inoltre ideali per svolgere laboratori e lezioni di approfondimento nella totale sicurezza per platee comprese fra i 20 e gli 80 studenti. Caratteristiche che, ci auguriamo, rendano Volandia una meta ancor più appetibile degli anni precedenti».